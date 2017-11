Dorin Chirtoaca: "Procurorii si-au permis sa scrie in demersul de prelungire a mandatului de arest ca sunt ex-primar". Avocat: "Vor sa-l condamne pana la Anul Nou"

Gheorghe MALIC, AVOCAT: "Aseara, doamna procuror a prezentat demersul de prelungire a mandatului de arest. Astazi, din start mi s-a interzis sa cer examinarea cererilor noastre.

Avem de examinat doar o cerere, cea a procurorului. Nu mi s-a permis sa cer examinarea acestor cereri, ale noastre, mi s-a cerut sa me expun pe marginea cererii procurorului de astazi si atat.

Vor pana la referendum sau pana la Anul Nou sa-l condamne si sa nu mai auda nimeni de el."

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: "Asistam la un nou act de frica, le este frica sa ies sa-mi spun punctul de vedere si merg dintr-o gafa in alta. Si-au permis sa spuna ca eu sunt ex-primarul si ca ar fi tulburarea ordinii publice daca m-ar elibera.

Ma bucur ca au publicat hotararea cu Gametchi, s-a vazut ca nu am nicio legatura, CNA si Procuratura au stiut si n-au luat nicio masura.

Iar in Chisinau lucrurile sa se dea peste cap, cu doi brazi, cu ceea ce se intampla in scuarul Catedralei, in CMC. Daca o sa mearga asa mai departe, o sa dea cu capul in zid."

Avocatii lui Dorin Chirtoaca au cerut astazi recuzarea judecatorului care instrumenteaza cazul. Dorin Chirtoaca se afla in arest la domiciliu de 5 luni, fiind judecat pentru trafic de influenta si luare de mita in dosarul parcarilor cu plata. El se declara nevinovat.