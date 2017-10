Chirtoaca se teme ca de Hramul orasul, capitala va fi sub umbrela lui Dodon: "Petrecaretul de la Condrita si-a anuntat prezenta"

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: "In acest weekend e Hramul orasului. In cazul in care va fi politizat orasul, in cazul in care se va intampla o chestiune cu gust amar, rog cetatenii sa se bucure de sarbatoare. Va fi frumos pe strazile din centrul capitalei. Hram frumos locuitorilor capitalei. Petrecaretul de la Condrita si-a anuntat prezenta."

Este pentru prima data in ultimii 9 ani cand primarul suspendat Dorin Chirtoaca va lipsi la Hramul orasului.

Dorin Chirtoaca a fost retinut acum 4 luni fiind acuzat de trafic de influenta si luare de mita in dosarul parcarilor cu plata. El se declara nevinovat. Intre timp a fost suspendat din functie.

Deocamdata, presedintele Igor Dodon nu a reactionat.