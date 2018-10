Chisinaul a implinit 582 de ani. Pe langa bucate alese, muzica si dansuri, locuitorii si oaspetii orasului au avut parte si de... "atmosfera de Craciun" - VIDEO

Desi este mijloc de toamana, in centrul orasului puteau fi admirati astazi doi brazi impodobiti, care se inaltau falnic in scuarul Catedralei. Cei mai entuziasmati au fost copiii, care s-au imbulzit sa faca poze. Unii trecatori au ramas mirati de faptul ca desi afara sunt plus 20 de grade, spiritul sarbatorilor de iarna deja poate fi simtit.

“Un pic neobisnuit acum in octombrie. Noi ne-am apropiat, copiii vor sa faca poze la scaunul Mosului.”

“Probabil prevesteste urmatoarele sarbatori. Foarte frumos, minunat. Oamenii sa se gandeasca la sarbatori, sa prevesteasca buna dispozitie.”

“Sincer sa va spun, nimic deosebit, in fiecare an e la fel, doar pomii de Craciun asa ca o gluma.”

Reprezentantii primariei spun ca brazii au fost impodobiti, fara permisiunea municipalitatii si ca nu stiu deocamdata cine i-a adus acolo. Sarbatoarea de astazi a inceput cu o ceremonie religioasa, la care au participat mai multi oficiali intre care si primarul interimar Ruslan Codreanu. Pe scena au rasunat cantece dedicate orasului Chisinau.

“E o sarbatoare simbol la care tinem foarte mult si cei care se simt cu adevarat cetateni se afla aici sau se vor afla aici.”

Zeci de comercianti si-au amenajat tarabe in stil national, la care au pregatit bucate alese si au servit oaspetii cu vin moldovenesc. Octavian Corcerescu a venit tocmai din Ardeal, Romania pentru a-i rasfata pe moldoveni cu bucate traditionale ardelenesti.

Octavian CORCERESCU: “Pregatim o mancare traditionala din Ardeal, cu specfic unguresc, bograd se numeste, vrem si noi sa ne aducem recunostinta.”

Ca la fiecare sarbatoare, carnea a sfarait pe gratare si a putut fi servita cu placinte traditonale si muraturi.

“Sunt de toate. Bucatele au fost pregatite de dimineata, ora 4 era si vin avem cabernet, sauvignon, de care doriti.”

Nu doar moldovenii au sarbatorit astazi hramul.

“Noi am venit din Ucraina, Odesa. Am cumparat. Aveti o bucatarie foarte gustoasa. Noi venim in fiecare an la Chisinau de Ziua Orasului, ne place tare mult bucatarie traditionala.”

“De fiecare data am ramas impresionati de modul in care am fost primiti si cum a fost organizata, de fiecare data am primit si elemente de noi care dau un plus valoare.”

Vizitatorii, veniti din toate colturile tarii s-au imbluzit la expozitia de obiecte traditionale moldovenesti.

“Am venit cu obiectele confectionate manual din lut, incepand de la vase traditionale, ulcioare, vase de gatit si suvenire ca décor.”

“Ma uit. Vreau ceva calduros pentru iarna. Astazi poti gasi aici tot ce se fabrica la noi. De obicei trebuie sa fugi sa cauti ce iti trebuie prin tot orasul, aici insa sunt de toate.

“Ne uitam, dorim sa procuram, sunt lucrari handmade si vrem sa sustinem pe cei care lucreaza cu mana.”

In Piata Marii Adunari Nationale, muzica va rasuna pana seara tarziu. Anul acesta, sarbatoare nu se va incheia cu traditionalele focuri de artificii, la care autoritatile au renuntat, in semn de solidaritate fata de victimile exploziei din sectorul Rascani.