Chisinaul a ramas pustiu de Paste: s-a lasat linistea pe strazi, iar locuri de parcare sunt cate vrei: "Orasul e gol, toti au plecat la sate" - VIDEO

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Daca pana mai ieri aici era aglomeratie, astazi nici tipenie de om. Orasul este asa cum si l-ar dori fiecare: fara ambuteiaje si zgomot. Din cand in cand linistea este perturbata de vreo masina sau vreun troleibuz."

Totusi, oamenii spun ca nu si-ar dori ca orasul sa arate asa in fiecare zi.

"Orasul e gol, toti au plecat la sate."

"A fost sarbatoare, oamenii au adormit, doar au mers la biserica, e devreme inca."

Linistea urbana i-a nemultumit insa pe cei care astazi au asteptat minute in sir microbuzele, care au circulat mai rar.

"Nu merge deloc. Cred astept de aproape 30 de minute."

"De aproape 20-30 de minute astept microbuzul 120. Tarziu incep sa lucreze."

De strazile pustii s-au bucurat cel mai mult soferii, pentru ca au putut sa circule in voie.

"Traficul e un vis, visul nostru. Am fost foarte uimita astazi cand am fost in parcul catedralei sunt sadite flori! Foarte frumoase si e si curat. A fost foarte placut!"

"Uite m-am pornit de la Buiucani pana la Aeroport si am 15 minute. In alte zile mai greu."

"E gol de tot, gol golut."

"Cu mult e mai liber, dar azi, ieri nu, erau foarte multi."

Pe unii dimineata ia prins intro veselie.

"Nu am fost la sfintit, dar de dimineata bem, asta e tot. O sa ma arate la Pro TV, da? -Inca nu m-am plimbat cu transportul am mers pe jos."

Majoritatea institutiilor nu vor lucra nici maine, asa ca orasul va prinde viata abia luni seara, cand locuitorii capitalei vor reveni de la rudele de la tara.