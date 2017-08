Avem toalete publice...sovietice, pline de bacterii, intr-un oras cu pretentii europene. Chisinaul are 13 veceuri stradale - adevarate focare de infectie. Ce spun autoritatile - VIDEO

Sub supravegherea doamnei Maria, Alexandru manuieste furtunul cu apa peste vasele de WC.

”Aista e veceu, nu e Bucuria sa miroase a bomboane. Vrei nu vrei e veceu.”

Maria Braga, in varsta de 76 de ani, spune ca lasa luna in urma ei, pentru doar 2000 de lei lunar.

De 30 de ani...”de cand se afla in domeniu” - a vazut de toate femeia.

Maria BRAGA, ANGAJATA: “Stiti cine vine aici? Aici tare rar vin oamenii civilizati, aici vin narcomanii, betivii si cei rai.”

Iar “clientii”, asa cum ii numeste ea, lasa prapad in urma lor. Intreprinderea municipala “Autosalubritate” este cea care are grija de toalete.

Iaroslav ZENIN, ANGAJAT REGIA “AUTOSALUBRITATE”: “Apă de clor şi e suficient. Nu se mai foloseşte altceva. “

In plus, conteaza si presiunea jetului de apa.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Veceurile publice le-am moştenit de la uniunea sovietica. Toate 13 au fost ridicate acum 50 de ani si de atunci in doar doua s-au facut renovări. Restul 11 arată asa: duhnesc a indiferenta, deşi la exterior dau impresia de îngrijite, iar odată spălate dispare si mirosul insuportabil.”

“Nu avem incredere, dar cand avem nevoie ne folosim.”

“Ma duc la o cafenea undeva, ma rog sa imi dea drumul la veceu.”

“Eu daca ma duc, da nici nu ma duc, dar daca ma duc ap trebuie sa merg asa, sa pui mainile asa si picioarele sa le intinzi.”

Specialistii de la Sanatate Publica le dau dreptate oamenilor.

Liuba GONCEAR, SEF SECTIA SANATATEA MEDIULUI, CMSP: “Omul merge pentru necesitati, dar acolo are posibilitatea pentru infectare. Toate infectiile care se transmit prin contact, adica cu mainile murdare.”

Sunt multe de facut in domeniul igienei publice. Toaletele ar trebui dotate cu lavoare, sapun si hartie.

Liuba GONCEAR, SEF SECTIA SANATATEA MEDIULUI, CMSP: “Ele nu sunt conectate la retelele de apeduct si asta nu permite si respectarea cerintelor igienei personale si pentru vizitatori.”

In alte parti – lucrurile stau altfel. Guvernul australian, de pilda, pe langa investitiile mari facute in WC-uri, a realizat si o harta online a toaletelor stradale. La fel, Marea Britanie, unde wc-urile sunt pe internet. Am putea si noi sa luam exemplul lor, dar mai intai sa le scapam de miros pe cele care sunt.