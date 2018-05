In prag de alegeri, Chisinaul are o trecere de pietoni diferita decat celelalte existente. Autoritatile spun ca amenajarea ei costa de doua ori mai mult, insa o astfel de zebra e de 10 ori mai rezistenta - VIDEO

Angajatii unei companii din Romania, care are o filiala la Chisinau au marcat trecerea de pietoni cu o vopsea mult mai rezistenta decat cea folosita la noi. Stratul aplicat are o grosime de 3 milimetri. In 30 de minute dupa ce a fost turnata pe drum, vopseaua s-a si uscat. Muncitorii spun ca marcajul asigura o vizibilitate mare si ziua, si noaptea, datorita unor particule de sticla care se contin in vopsea.

Fiodor CARAGHEALA, REPREZENTATUL FIRMEI DIN ROMANIA: “Aceste microbile fac efectul de iluminare. Pe treceri de pietoni numai manual se poate de facut, deja linia lugitudionala trebuie facuta cu utilaj special.”

O trecere marcata cu vopsea obisnuita rezista doar trei, patru luni si costa 200 de euro. Aceasta, insa, implica niste cheltuieli de doua ori mai mari - adica 800 de euro, dar ar rezista vreo doi ani, cel putin asta spun reprezentatii companiei.

Fiodor CARAGHEALA, REPREZENTATUL FIRMEI DIN ROMANIA: “Garantia este de doi ani pentru bicomponenta. Doi ani, conform standardelor, va straluci si va arata inca bine, dar poate sa tina si trei, si patru, si cinci ani.”

Pentru a fi aplicate asemenea marcaje, drumurile ar trebui sa fie intr-o stare ideala, fara gropi si denivelari, asa ca muncitorilor le-a fost cam greu.

Fiodor CARAGHEALA, REPREZENTATUL FIRMEI DIN ROMANIA: “Nu se poate de facut pe denivelari, e greu. Trebuia sa fie trei milimetri dar a iesit mai mult, ati coperit si gropile mici? - Da.”

Nicolae BALAUR, PRETOR RASCANI: “Daca au posibilitatea sa vina la noi, sa implementeze un mic proiect si daca cele vazute se vor mentine in timp, municipalitatea sa-i contracteze.”

Seful Directiei Transport si Cai de Comunicatie, Vitalie Butucel nu a fost de gasit astazi la telefon pentru a ne spune daca municipalitatea si-ar dori amenajarea unor asemenea treceri de pietoni. Vopsirea obisnuita a zebrelor a inceput la mijlocul lunii aprilie si va dura pana in iunie, spun autoritatile. In acest an se vor cheltui sase milioane de lei pentru aplicarea marcajelor in capitala.