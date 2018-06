Chisinaul ramane in continuare fara primar. Mandatul lui Andrei Nastase nu a fost validat. Doua contestatii, depuse de socialisti la CSJ. Motivul pentru care instanta a amanat sedinta de judecata - VIDEO

La sedinta de judecata s-au prezentat membrii consiliului de circumscriptie si avocatul primarului ales. Inainte de examinarea cauzei judecatorul Valentin Lastavetchi, i-a intrebat pe participanti daca poate fi luata o decizie odata ce la Curtea Suprema de Justie exista o contestantie neexaminata pe numele lui Andrei Nastase depusa de socialistii.

“Ar fi logic sa se expuna Curtea Suprema de Justitie. Am inteles ca urma chiar astazi sa fie examinata, atunci instanta de fond ar putea sa se expuna fata de subiectul vizat.”

“Instanta care valideaza alegerile trebuie sa i-a in consideratie toate actiunile si hotararile”.

O alta problema expusa de magistrat a fost ca nu are pe masa procesele verbale de la primul tur de scrutin. S-a dovedit ca acestea au fost prezentate Judecatoriei Botanica si nu au fost aduse aici.

“Ele nu sunt pe biroul."

“Ar fi oportun sa examinati alegerile in asamblu.”

“Cand le-ati prezentat. Eu am studiat raportul si nu era nimic. Ele trebuiai transportate de la judecatorie aici la mine.”

In cele din urma judecatorul a decis sa amane sedinta pentru luni.

Valentin LASTAVETCHI, JUDECATOR: “Cel putin formal raman nerezolvate. Urmatoarele intrebari, procesele verbale turului intai si contestatii.”

Avocatul lui Andrei Nastase considera ca sedinta de judecata a fost amanata din motive neintemeiate.

“O parte din vina o poarta instanta de judecata. Sa confirma bunuiele noastre.”

Totodata vicepresendintele PPDA, Alexandru Slusari considera ca in mod intentionat socialistii au depus aseara o contestatie la Curtea Suprema de Justitie. Si in timpul sedintei de judecata si dupa sustinatori lui Andrei Nastase au continuat sa scandeze in fata instantei.

Andrei Nastase nu a fost prezent la sedinta de judecata. Acesta ar fi plecat la Viena pentru a se intalni cu autoritatile locale de acolo.