Chisinaul intra in noul an cu o datorie de peste 80 de milioane de lei. Solutia gasita de primar i-ar putea speria pe functionarii rasfatati

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: "In afara de cheltuieli curente, alte cheltuieli nu admitem. Cine are situatii de urgenta vine separat la mine."

Astfel, pentru acest an exista bani doar pentru salarii si cheltuieli curente – curent, apa sau energie termica.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: "Chestiunea asta cu traitul pe datorie mie nu-mi place."

Respectiv, atata timp cat nu exista bani, nici proiecte noi nu vor fi.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: "Prima noutate 2017 introducerea pentru a asigura o mai buna disciplina finaiciara, pentru a face economii si pentru a putea derula mai bine proiectele incepute. Negruzzi si Alecsandri sunt cu finantare externa ele vor continua si respectiv celelalte lucrari cu finantari externe."

In schimb, in 2016 autoritatile au reusit sa adune datorii bune.

Veronica HERTA, SEFA DIRECTIA FINANTE A PRIMARIEI CHISINAU: "Una din cauze este ca pentru acoperirea cheltuielilor de catre Consiliul municipal a fost votata ca sursa de acoperire - vanzarea privatizarea proprietatii publice - 196 de milioane de lei. In realitate s-au incasat 40,9 milioane lei."

Iar datoriile de peste 300 de milioane de lei din anul 2015, achitate pe parcursul lui 2016, ar fi secat si mai mult bugetul. Functionarii risipitori isi au si ei partea de vina.

Veronica HERTA, SEFA DIRECTIA FINANTE A PRIMARIEI CHISINAU: "Cu parere de rau avem situatii in care in luna decembrie toti vor fierbatoare, incalazatoare. In cazul in care pe parcursul anului ne-am straduit si am facut o corectiudine, acum ma intreb de ce in decembrie unele subdiviziuni cred ca banul trebuie cheltuit ca de nu arde. Intr-un birou de 9 metri s-a cumparat aparat de aer conditionat pentru 25 de metri patrati. Urmeaza sa verificam."

Potrivit edilului, angajatii care si-au permis cheltuieli nejustificate vor fi sanctionati. Bugetul pentru 2017 inca nu a fost aprobat, dar va ramane de peste 3 miliarde de lei, ca si cel din 2016, anunta autoritatile.