Chisinaul isi revine incet dupa stihia alba de acum patru zile. Municipalitatea a vorbit despre pagubele provocate de ninsoare din aprilie: cifra se ridica la 70 de milioane de lei - VIDEO

"-Nu atingeţi cablurile! Nouă ne este indiferent trăim în Moldova!"





Astazi se fac trei zile de la ninsorile care au facut prapad in capitala. In curtile de blocuri si pe trotuare copacii si crengile stau la pamant.

Cei de la Spatii Verzi spun ca lucreaza non-stop. In ajutor le-au venit si carabinerii.



“Cine doreste sa ajute face orice”.

Zeci de familii de pe strada Sfantul Gheorghe din centrul capitalei stau deja a 5-a zi fara lumina.

”Cazanele sunt deconecate, frig, foame frigiderile goale”

Un pericol sunt si cablurile care atarna peste tot.

"Sunt rupte cablurile electrice. Ele stau, noi nu ştim este deconectat, conectat poţi fi electrocutat. Toaţi copacii au căzut. Lumina nu-i, telefon nu-i”.

”E foarte periculos să treci pe aici”.

Municipalitatea a vorbit astazi despre pagubele provocate de intemperie.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU “10 mii de arbori care s-au prabusit, 130 piloni, 1.100 fire rupte, 150 defectiuni la Regia Transport Electric, peste 200 de masini avariate, 100 de locuinte fara gaz. Preliminar, pagubele se situeaza intre 50 – 70 milioane de lei. Nu excludem ca suma va creste”.SINCRON: Nicolae VERESCO, DIRECTOR I.M. “LUMTEH”1414 “Avem 451 de rupturi de cabluri si 124 de piloni demolati”.

Arborii au cazut peste masini dar si blocuri, astfel ca 3 mii de metri patrati de acoperis a fost avariat.

Eliferie HARUTA, SEF I.M “SPATII VERZI” “Avem in jur 1350 de apeluri. S-au indeplinit pana in prezent in jur la 20%. Am lucrat acum pe strazile principale si s-au debloact toate strazile. Toate crengile raman la fata locului si masa lemnoasa cand vom reusi atunci o sa evacum”.

Potrivit de la Spatii Verzi deocamdata sunt deblocate caile de acces, ulterior crengile si copacii cazuti vor fi evacuati. Lemnul insa a inceput sa fie furat. Pana acum s-au inregistrat 2 cazuri.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU “Politia trebuie sa aiba grija”.

Astazi primarul, care a fost surprins zilele trecute cu drujba in mana facand curat prin parcuri, a primit astazi o pomana din partea socialistilor - o pereche de cizme de cauciuc, un ferastrau si o pereche de manusi.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU “Nu am comentarii”.



Potrivit autoritatilor locale in prezent toate strazile din Chisinau au fost deblocate, iar transportul public si-a reluat activitatea in regim obisnuit. Totodata in capitala a trecut pericolul de inundatii.