Functionarii de la Primaria Chisinau iau mita sau fac tot felul de intelegeri ca sa vanda sau sa dea in arenda pamanturile cu bani putini - datele unui studiu realizat de Institutul pentru Politici si Reforme Europene - VIDEO

An de an, primaria Chisinau vinde sau da in arenda terenuri si cladiri care in loc sa aduca bani in buget, satisfac interesele cuiva se spune in studiul Institutului pentru Politici si Reforme Europene. Numai in ultimii cinci ani au fost vandute 57 de loturi de pamant, aproape toate au fost instrainate la un pret mai mic decat cel de pe piata, iar pierderile depasesc 300 de milioane de lei, scriu expertii.

Victor CHIRONDA, EXPERT, INSTITUTUL PENTRU POLITICI SI REFORME EUROPENE: “Ele se vand sau la pret normativ sau se dau prin decizii de instanta sau sunt tot felul de scheme care contribuie la instrainarea acestor bunuri, alte analize arata ca e vorba de sute de hectare.”

Blocurile locative dar si spatiile comerciale care apar in ultimii ani se construiesc cu incalcarea normelor de inaltime si fara a se tine cont de infrastructura urbana, spune expertul Institului pentru Politici si Reforme Europene.

Victor CHIRONDA, EXPERT, INSTITUTUL PENTRU POLITICI SI REFORME EUROPENE: “De aceea avem oras haotic si multe scandaluri, avem demolari, este si o asa o schema, mai inatai se privatizeaza.”

Dobandirea terenurilor se face prin scheme frauduloase - functionari primesc mita pentru a elibera unele acte, sustine Victor Chironda care citeaza mai multe studii in acest sens. Acesta afirma ca nu exista un regulament, dar nici licitatii nu s-au mai organizat inca de prin 2011, iar deciziile sunt luate doar in Consiliul Municipal.

Victor CHIRONDA, EXPERT, INSTITUTUL PENTRU POLITICI SI REFORME EUROPENE: “Multe din deciziile care trebuie sa fie luate functionari din primarie, sunt transferate catre Consiliul Municipal, pentru ca functionari pot fi trasi la raspundere in caz ca incalca legea.”

La randul sau, primarul interimar sustine ca functionarii actioneaza asa pentru ca nu exista regulamente clare si in plus, e prea multa birocratie.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Eu inteleg functionarii pentru cand nu sunt proceduri prea clare sau prea birocratice. Ei uneori cer prea multe acte pentru a semna ceva sa nu aiba probleme cu CNA, doar ca de la unii se solicita de la altii – nu.”

Codreanu afirma ca a fost selectata o companie care sa se ocupe de organizarea licitatiilor, dar inca nu stie cand vor incepe procedurile.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Eu nu am semnat contractul pentru ca am anumite confuzii fata de atributiile companiei respective. Totusi cred ca nu vom aduce bani la buget pana vom debloca procedura de licitatii, totusi cred ca ar trebui contracta compania insa nu am reusit sa dezmeticesc cum a fost selectat.”

In studiul celor de la Institutul pentru Politici si Reforme Europene se mai arata ca orasele care au un sistem de licitatie transparent reusesc sa obtina venituri de pana la 30 de suta in buget din instrainarea terenurilor. La noi, aceasta cifra abia daca atinge un procent.