Chisinaul se topeste la propriu. Peste 6000 de oameni s-au adresat la punctele de reabilitare instalate de salvatori in tara - VIDEO

Potrivit DSE, Persoanele au avut parte ingrijiri calificate si s-au protejat de canicula in orele de virf. Angajatii Serviciului Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale au dublat numarul corturilor in municipiul Chisinau. Astfel in parcurile capitalei au mai fost instalate alte 4 puncte.

In total in tara salvatorii au amenajat 17 corturi, iar in intervalul orelor 10.00 – 18.00 oamenii pot beneficia de apa si ingrijiri calificate.

Conform informatiilor Serviciului Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale al MAI pina la moment puncte de reabilitare sunt instalate in municipiile Chisinau, Cahul si Balti, dar si raioanele Causeni, Calarasi, Ungheni, Straseni si Comrat. Acestea vor functiona pe parcursul zilelor cu temperaturi toride.