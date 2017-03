Chisinaul va fi luna, in doar o luna, promit autoritatile. A inceput campanie de salubrizare in capitala - VIDEO

Anuntata din timp, astazi a inceput asa zisa campanie de salubrizare in capitala, care nu se deosebeste cu nimic de obisnuita curatenie de primavara.

"- Se deosebeste ceva de cea obisnuita? - Tot aceeasi. - Poate se plateste mai mult? - De unde mai mult?"

"Datoria noastra e sa facem curat in oras, dar lumea cum o sa o pastreze, asa o sa o avem."

Focarul deseurilor ramane albia raului Bac.

"Sticle, pachete, cu sacii aduc si arunca din urma reparatiilor."

"Doua saptamani in urma s-o facut curatenie, copacii am curatit, menajerul s-a strans. - Zadarnic? - S astazi iar."

"Sa fie vreo videocamera sa filmeze sa puna vreuo amenda ar fi mai curat, dar asa nu se pastreaza."

"La Pasti Chisinaul o sa fie luna? - Da, va asiguram ca da."

Primarul capitalei crede ca orasul nu ar fi atat de murdar daca oamenii ar pastra curatenia.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: "Sa fie clar. Ceea ce se intampla pe albia raului raului Bac este fata noastra, a fiecaruia dintre noi. Noi curatam in fiecare primavara si toamna. Situaita de acolo ne arata exact care ne este nivelul."

Muncitorii de la Spatii Verzi au fost vazuti nu doar pe malul Bacului, dar si in alte zone. Campania e salubrizare va dura pana pe 14 aprilie.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “In fiecare saptamana sa avem si evidenta interventilor. Sa fie scrise toate adresele, adresele pe care s-a intervenit, cu data si cine a facut, daca e vorba de voluntari si adresele ramase cu data cand urmeaza sa se intervina si cine."

Autoritatile ii indeamna si pe locuitorii capitalei sa se alature campaniei, astfel incat de Pasti, Chisinaul sa fie curat.