Cinci agenti ai SPPS de la noi au castigat recent campionatul european Bodyguard 2017, iar in curand vor participa si la campionatul mondial - VIDEO

Probele nu au fost tocmai usoare, spun cei 5 agenti de paza. Rar se intampla sa ii vedem in actiune la noi in tara, asa cum pe demnitarii nostri acestia practic doar ii insotesc. Scenele filmate de ei la campionat insa parca sunt rupte din filmele de actiune.

Ne-au demonstrat si noua cat de bine ochesc tinta. Nici sa conduci o masina facand slalom nu este tocmai usor, spun acestia. La luptele corp la corp ai nostri au fost cei mai buni, iar la acordarea primului ajutor medical, cei mai rapizi.

In total, la campionatul de la Alba Iulia, participantii au avut de trecut 8 probe, dintre care 5, au fost castigate de catre agentii nostri SPPS, astfel ei s-au clasat pe locul intai. Acum baietii se pregatesc pentru campionatul mondial care va avea loc in premiera in tara noastra la toamna.

Desi nu au spatii super-dotate pentru antrenamente, ci doar o sala de forta si un tir, ei nu se considera mai prejos decat agentii altor state cu resurse mult mai mari.

“-Aici noi ne antrenăm, ne şlefuim abilităţile de bodyguarzi. ”

Tinerii spun ca nu le-a fost foarte greu la competitie, deoarece abilitatile pe care au trebuit sa le demonstreze acolo, le dezvolta in fiecare zi. Concurenta a fost acerba. Pentru meritele lor, astazi cei 5 au fost premiati cu diplome de onoare.

Serviciul Paza si Protectie de Stat a fost creat in anul 1992 si se ocupa de protectia demnitarilor moldoveni si a celor straini, aflati in vizita in RM, precum si paza institutiilor statului.