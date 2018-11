Cinci agricultori din Floresti s-au unit si au deschis o afacere. Au primit un grand si si-au construit un frigider urias in care vor pastra mere. Cum arata acesta si cate fructe incap in el - VIDEO

In frigiderul de la Marculesti poti sa te plimbi si cu masina. Sunt opt sectii de felul acesta in care incap o mie de tone de mere frumos aranjate in lazi.

ADMINISTRATORUL COOPERATIVEI: "Avem aici o camera plina cu mere, lazile sunt semnate cu sortul si data cand au fost culese."

Si asa cum merele tocmai au fost culese din copaci, munca la depozit este in toi. Angajatii sorteaza merele si le duc in camera frigorifica. La bordul utilajelor electrice, muncitorii spun ca lucrul este floare la ureche.

Ion RIMES, MUNCITOR: "Punem munca oamenilor in frigider la pastrare, la iarna vom avea vitamine. Asai legea singur nu face fata, cand esti mai unit puterea creste."

Depozitul cu frigider a aparut acum trei ani mai mult de nevoie, spune Eugen Gustoi care la un moment dat s-a pomenit ca nu mai poate sa-si duca merele culese din livada sa in Rusia. Iar ca sa cucereasca piata europeana era nevoie de o calitate mai inalta.

Eugeniu GUSTOI, FONDATORUL COOPERATIVEI: "La inceputul fiecarui sezon preturile la mere scade si preturile le dicteaza exportatorii. Atunci a si venit ideea de a construi un frigider, am inceput sa identific persoane care ar dori sa se coopereze. Doar prin cooperare putem atinge un scop."

Apoi a trebuit sa convinga alti patru fermieri sa-si uneasca eforturile. Argumentele sale i-au pus pe ganduri si pana la urma au acceptat.

Eugeniu GUSTOI, FONDATORUL COOPERATIVEI: "Fiecare a avut de pierdut la export, ei nu se uitau optimist la aceasta asociatie. Cum se va primi daca cineva are un volum mai mare de mere altcineva mai putin."

Impreuna au 50 de hectare de livezi de prune si mere. Pana nu demult, erau nevoiti sa vanda fructele direct din livada la pretul dictat de piata. Acum, insa, merele pot astepta, in conditii decente si preturi mai bune. Ca sa-si construiasca depozitul, agricultorii au obtinut un grant nerambursabil de la Banca Mondiala in valoare de 350 mii de dolari.

Eugeniu GUSTOI, FONDATORUL COOPERATIVEI: "Trei ani de zile de la idee si pana la rezultatul final. Eu sunt mandru de toti, pentru ca fiecare a inteles ca este un lucru comun ceea ce facem."

Multumiti sunt nu doar oamenii de afaceri, ci si locuitorii care si-au gasit aici un loc de munca. Denis a batut drumul in Rusia ani la rand ca sa-si castige banul si acum e bucuros ca are de lucru acasa.

Denis RIMES, MUNCITOR: "E frig, dar ce sa facem lucram la frigider, ne imbracam mai caldut. E toamna si e mult de lucru, in doi facem fata."

Agricultorii sustin ca pot sa-si pastreze marfa in frigider pana la vara. Intre timp isi cauta cumparatori dupa cum le place si se gandesc in ce state ar putea sa exporte productia.