Cel putin cinci oameni, printre care patru copii, transportati la spital dupa ce au fost atacati de un Rottweiler, pe o strada din Straseni: cainele a fost impuscat. Ce le-a spus politistilor stapanul animalului

Totul s-a intamplat ieri dimineata, in jurul orei 8:00, pe strada Mihai Eminescu din Straseni. Potrivit politiei, un Rottweiler, lasat fara supraveghere, a inceput sa atace oamenii care treceau prin preajma. Cel putin cinci oameni, dintre care patru copii de 12, 14, 15 si 16 si o femeie de 62 de ani au fost muscati de caine si transportati de urgenta la spitalul raional din localitate. Pana la sosirea ambulantei, la fata locului au ajuns politistii si responsabilii de la ANSA. Pentru a imobiliza cainele, care potrivit autoritatilor era agresiv, unul dintre politisti l-a impuscat. Animalul a pierit la scurt timp.

Ulterior a fost indentificat stapanul animalului. Acesta locuieste in apropiere de locul in care Rottweilerul a atacat oamenii. Barbatul de 62 de ani le-a spus politistilor ca animalul era legat si se afla in cusca sa, in curtea casei, si ca nu are idee cum a putut sa iasa de acolo.

Cele cinci persoane primesc ingrijiri medicale, starea lor fiind stabila.

*Poza simbol