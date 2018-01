Cinci curse noi de autobuz, introduse pe ruta Chisinau-Puhoi. Totul dupa ce localnicii au protestat la Guvern - VIDEO

Sergiu BUCATARU, SECRETAR DE STAT: "- Primarul Petru Frunze ne-a intaintat trei cerinte de baza: majorarea curselor intre localitatea Puhoi si mun Chisinau, doi antrenarea unitatilor de transport cu o capacitate de imbarcare mai mare decat cele existente, a antrena la eventualele curse deschise unitatile de transport ale primariei Puhoi."

Potrivit lui Bucataru, acum sunt 12 curse directe care circula pe ruta Puhoi-Chisinau. Totodata, alte 38 de curse, tranziteaza localitatea. Verificarile realizate de ANTA, ar arata ca acestea fac fata fluxului de pasageri. Primarul satului spune insa ca ministerul a oferit doar solutii aparente.

Petru FRUNZE, PRIMAR PUHOI: "- In realitate nu s-a deschis nici o cursa noua. Doar s-a modificat pe documente ca cursele satului Varatic au fost modificate in satul Puhoi. Din cele unitati de transport care activau, acelea si activeaza. Nu vedem nici o imbunatatire a situatiei."

Localnicii din satul Puhoi, in frunte cu primarul, au organizat in ultimele 2 luni mai multe proteste, fiind nemultumiti de felul cum circula tranportul dinspre si spre localitatea lor. Dupa ultima manifestatie, organizata la Guvern, ei au fost primiti in audienta de catre ministrul economiei, care a promis ca va rezolva problema.