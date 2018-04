Cinci fotografi renumiti de la National Geographic au venit in tara noastra sa-i invete pe moldoveni cum sa prinda in obiectiv imagini cat ma spectaculoase - VIDEO

Cei 20 de tinerii isi incep lectiile la ora 9 dimineata si nu lasa aparatul din maini pana la 8 seara. Prima parte a zilei este dedicata tehnicilor teoretice si analizei lucrarilor, iar in a doua se trece si la practica.

Vlada CURMACI, PARTICIPANTA: “Invatam regulile si tehnicile care ar trebui utilizate in fotografie, sa observam emotiile umane si sa redam corect tot ce ne transmite lumea inconjuratoare.”

Cei de la National Geographic au adus cu ei si aparate de fotografiat, pe care le-au pus la dispozitia tinerilor. Participantii au luat si lectii inainte de a le folosi.

Constantin PRODAN, PARTICIPANT: “Am invatat cum sa lucrez si la regimul manual. Raman cu cunostintile si tehnicile pe care le-am deprins.”

Constantin este pasionat de fotografie de 2 ani. Spune ca-si doreste mult sa-si cumpere un aparat de fotografiat profesionist, iar pentru asta are nevoie de aproximativ 1000 de euro. Pentru asi indeplini visul si-a facut si niste calcule, care l-au cam speriat.

Constantin PRODAN, PARTICIPANT: “Daca in fiecare luna mi-as pune ¼ din salariu, in decursul a 3 ani mi-as procura unul.”

Pe parcursul celor 4 zile de tabara, tinerii vor prinde in obiectivul aparatului de fotografiat peisaje din dealul romilor de la Soroca, manastirea si cariera de piatra de la Cosauti, dar si viata oamenilor din satele Rublenita si Solcani. Bastinasii spun ca prin intermediul proiectului vor fi promovate obiectivele si indeletnicirile celor de la tara.

“Aratati cu ce se ocupa oamenii din tara noastra si mai ales cei din satul Cosauti. Are asa o bogatie de piatra.”

Fotografii de la National Geographic spun ca Moldova este un colt de rai care poate fi exploatat din punct de vedere fotografic.

Erika LARSEN, FOTOGRAF, “NATONAL GEORGAPHIC: ”Impreuna ca o echipa discutam despre fotografie si sper ca atunci cand vor merge sa mai ia poze, se vor gandi din timp la situatii si isi vor imbunatati munca.”

Cele mai bune lucrari vor fi prezentate pe 20 aprilie la Soroca, in cadrul unui eveniment la care va participa si Ambasadorul SUA in Moldova, James Petitt. Tabara fotografica este organizata in parteneriat cu „Internews in Moldova”.