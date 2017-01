Cinci indivizi au fost pusi la pamant de mascatii de la Fulger. Aveau droguri de peste 240 de mii de lei - VIDEO

“-Aici este un pacheţel, este al dumneavoastră? -Nu ştiu nimic despre niciun pacheţel.”

Oamenii legii spun ca un politist sub acoperire i-a monitorizat pe indivizi in ultimul an. Capul gruparii este un barbat de 50 de ani din Straseni, care aduna consumatori de droguri, care ulterior vindeau substantele interzise.

Se presupune ca este vorba despre mai mult de 100 de persoane. Pe langa heroina si cocaina, politia a gasit si 10 mii de euro, bani castigati in urma vanzarii drogurilor. Gramul de heroina era vandut cu aproximativ 4 mii de lei.