Cinci magistrati de la Curtea Suprema de Justitie si doi de la intantele de fond au demisionat. Nu se cunosc deocamdata motivele - VIDEO

Curtea Suprema Justitie a ramas astazi fara cinci judecatori. Este vorba de Elena Covalenco, Valeriu Doaga, Iulia Sarcu, Dumitru Visternicean si Tatiana Vieru care au depus cereri de demisie, iar astazi Consiliul Superior al Magistraturii le-a analizat si le-a acceptat. Toti au experienta de zeci de ani in domeniul judecatoresc.

Vicepresedinta CSJ, Tatiana Vieru a lucrat in sistem mai bine 36 de ani, dintre care 15 ani i-a petrecut la Curtea Suprema de Justirie. Potrivit Ziarului de Garda, Vieru facut parte din completul de judecata care a respins cererea lui Andrei Nastase privind recuzarea magistratilor de la CSJ privind dosarul alegerilor locale noi. Anul trecut ea a ridicat un salariu de peste 370 de mii de lei si o pensie de 162 de mii de lei. Si Iulia Sarcu activeaza la CSJ mai bine de 10 ani.

Potrivit Ziarului de Garda, ea se numara printre judecatorii care au obligat statul sa transfere companiei Basconslux SRL peste 14 milioane de lei pentru demolarea Stadionului Republican. Anul trecut magistratat a ridicat un salariu de aproape 323 de mii de lei de la CSJ, 52 de mii de lei de la Institutul National al Justitiei si o pensie de 178 de mii de lei.

Familia Sarcu detine patru apartamente, o casa de locuit si doua automobile. Magistrata Elena Covalenco a fost numita in functia de judecator la CSJ in anul 2008. In 2012 printr-un decret al presedentiei acesteia i-a fost conferit gradul superior de calificare a judecatorului. In declaratia de avere pentru anul trecut, Covalenco a inclus un salariu de circa 256 de mii de lei de la CSJ sio pensie de 162 de mii de lei.

Aceasta detine doua apartamente si cateva terenuri. Judecatorul Dumitru Visternicean, cu o experienta de 37 de ani lucrati in sistem activa la Caurtea Suprema de Justitie. In 2011, el a fost decorat de presedintele interimar de atunci, Marian Lupu cu titlul onorific de Оm Emerit Anul trecut de la CSJ, Visternicean a ridicat un salariu de 231 de mii de lei.

Potrivit Ziarului de Garda, acesta mai detine un apartament, cateva terenuri si automobile. Al cincilea magistrat care si-a dat demisia este Valeriu Doaga care era judecatorul la CSJ din 2006. Acum doi ani, Doaga a fost a exercitat interimatului functiei de vicepresedinte al institutiei.

Ziarul de garda scrie ca numele magistratului este legat de dosare pierdute de tara noastra la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, dar si de cazul Лa Izvor cand insulele din acest parc au trecut din proprietate municipala in proprietatea firmei Finpar Invest, administrata de Ghenadie Sajin, cunoscut ca fiind un apropiat al lui Vlad Plahotniuc. Astazi, Presedintele CSM, Victor Micu a declarat ca regreta faptul ca acestia au demisionat intrucat unii aveau experienta de peste 30 de ani in domeniu.

Cererile de eliberare din functie a judecatorilor de la CSJ urmeaza sa fie aprobate in Parlament. Am incercat sa aflam mai multe detalii despre motivele magistratilor, insa la CSM paza institutiei ne-a comunicat ca... secretara nu este pentru a ne face legatura cu presedintele institutiei.



Nadeja HRIPTIEVSCHI, DIRECTOARE DE PROGRAM, CENTRUL DE RESURSE JURIDICE: "Nu am vazut nici o informatie despre cauza demisiei. Cinci judecatori sa plece in aceeasi zi este un numar impunator si va afecta activitatea CSJ pentru ca cazurile care sunt pe rol."

Iar daca unii si-au dat demisia, atunci magistrata Luiza Gafton, care a mentinut decizia privind invalidarea rezultatelor scrutinului castigat de liderul PPDA, Andrei Nastase a fost detasata de CSJ in calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Alti doi magistrati au plecat de la Judecatoria Straseni si de la Judecatoria Comrat. Totodata, Victoria Sanduta de la Judecatoria Centru s-a razgandit si si-a retras cererea de demisie.