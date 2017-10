Cinci medici din Dubasari si Criuleni vor fi judecati pentru malpraxis, dupa decesul unei fetite de patru ani. Procurorii au stabilit ca ea nu ar fi fost tratata corect

Cinci medici din Dubasari si Criuleni, acuzati de malpraxis, vor comparea pe banca acuzatilor. Procurorii au incheiat urmarirea penala in dosarul in care medicii sunt acuzati ca nu ar fi actionat corect, iar drept rezultat a decedat o fetita de patru ani. Oamenii legii spun ca fetita ar fi primit un tratament incorect in timp ce se afla la spital.