Cinci persoane, printre care si un copil, au murit, iar altele doua sunt in stare extrem de grava dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit violent in apropiere de Anenii Noi. Politie, salvatori si ambulante - la fata locului - FOTO

Revenim cu detalii.

UPDATE 9:40 Trei echipaje de salvatori se afla la fata locului in aceste momente.

Accidentul a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 8:30, pe soseaua Chisinau - Tighina, in apropiere de localitatea Todiresti. Un Audi s-a ciocnit violent cu o Dacia. Cinci persoane, printre care si un copil, au murit pe loc, iar altele doua au fost transportate in stare grava la spital. Este vorba despre doua femei care au fost internate la spitatul raional din Anenii Noi.

Politia, Pompierii si Ambulanta se afla la fata locului.

Comunicatul emis de IGP:

"Grav accident rutier în urma căruia au decedat cinci persoane, printre care şi un minor, iar alte două persoane sunt transportate la Spitalul de Urgenţă Chişinău.

Accidentul s-a produs pe Drumul Naţional R2, Chişinău-Bender, în apropierea satului Todireşti.

Din informaţiile preliminare, se cunoaşte că şoferul automobilului Audi, se deplasa cu viteză excesivă din direcţia Chişinău.

A pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens şi a tamponat frontal automobilul marca Dacia.

Poliţia se află la faţa locului şi investighează toate circumstanţele producerii accidentului."