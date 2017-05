Cinci persoane, printre care doi medici, retinute de politisti fiind suspectati de vanzarea drogurilor. Ce au gasit oamenii legii in urma perchezitiilor - VIDEO

Potrivit Politiei, ieri in rezultatul actiunilor de urmarire penala si masurilor speciale de investigatii, oamenii legii au retinut un medic narcolog din cadrul unui spital raional din nordul tarii si un medic-rezident din cadrul unui spital din capitala.

Aceştia, sunt suspectati ca ar fi eliberat retete, cu impresiunile stampilelor si semnatura, fara insa a fi completate. Ulterior, le transmiteau capului gruparii criminale, dupa care ultimul, impreuna cu alti doi complici, introduceau in continutul acestora denumirile preparatelor cu efect psihotrop si in baza acestora procurau respectivele medicamente din farmacii, pentru ca ulterior sa le realizeze consumatorilor de droguri contra plata.

In rezultatul perchezitiilor efectuate la domiciliile si in birourile de serviciu ale banuitilor au fost depistate si ridicate droguri (aproximativ jumatate de litru de metadona, hasis, amfetamina, pastile ”Subutex”, pastile cu efect psihotrop, retete medicale stampilate, cantare de scara medie, telefoane mobile care ar fi folosite in activitatea infractionala, o arma de vanatoare cu teava lisa, detinuta ilegal, munitii.

In total au fost scoase din circuit ilegal droguri in suma de 650 000 lei. Totodata, la domiciliul unuia dintre medici au fost depistate mijloace banesti in suma de peste 70000 lei, care se presupune ca provin din activitatea infractionala. Suspectii sunt retinuti, iar in privinta lor urmand a fi solicitata aplicarea masurii arestarii preventive. Daca vor fi gasiti vinovati, banuitii risca o pedeapsa cu inchisoare pe un termen de pina la 15 ani.