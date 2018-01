Cinci persoane, printre care si 2 procurori din Chisinau, retinuti intr-un dosar de coruptie. Pentru ce ar fi cerut mita

Intr-un comunicat emis de Prociratura se arata ca, potrivit materialelor urmaririi penale, in 2017, cei cinci au cerut de la administratorul unei firme diferite sume de bani, pentru a-l elibera din detentie si a inceta cauza penala, in care omul de afaceri, impreuna cu inca doi colegi, erau cercetati penal pentru evaziune fiscala in proportii mari.

Astfel, potrivit procurorilor, dupa ce au primit o parte din suma ceruta, procurorii impreuna cu politistii au „aranjat” eliberarea celor trei oameni de afaceri din „arest preventiv”, cei trei fiind plasati „sub control judiciar” si le-a returnat o parte din obiectele si actele ridicate in timpul perchezitiilor efectuate la ei in birou si la domiciliu.

Ulterior, procurorii impreuna cu politistii le-au recomandat celor trei sa-si recunoasca vina, urmand ca faptele lor sa fie recalificate din din evaziune fiscala in „fals in acte”.

Cei cinci au fost retinuti pentu 72 de ore si risca de la 7 pana la 15 ani inchisoare.