Cinci scoli din capitala ar putea sa dispara. Directia Educatie din Chisinau vrea sa le comaseze, deoarece sunt frecventate de putini copii - VIDEO

Alexandru FLEAS, SEF INTERIMAR DIRECTIA EDUCATIE, CHISINAU: “Gimnaziul 45 Ciorescu reorganizat cu Nicolaie Balcescu, gimanziul 8 cu Natalia Gheorghiu, blocul lui Ion Luca Caragiale organizat cu Lucian Blaga, in gimanziul 6 sa fie deschise clase de romana, blocul claselor primare a scolii George Calinescu sa fie transferat in liceul Lomonosev.”

Decizia urmeaza sa fie luata de Consiliul Municipal, asa ca nu se stie daca optimizarea se va face pana la inceputul acestui an. In urma optimizarii in cladirile, care vor fi reparate vor fi deschise gradinite.