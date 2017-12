Cinci tineri au ajuns in stare grava la spital, dupa ce masinile in care se aflau au fost implicate intr-un teribil accident la Giurgiulesti - GALERIE FOTO

Potrivit ofiterului de presa al IGP, Mariana Betivu, un Renault, la volanul caruia se afla un tanar de 36 de ani, s-a tamponat frontal cu un Mercedes condus de un sofer in varsta de 23 de ani. In Renault se mai aflau doi pasageri, iar in Mercedes inca o tanara de 18 ani.





In urma impactului violent, soferul impreuna cu pasagerii din Renault, toti fiind din satul Caslita-Prut, au fost internati la Spitalul Raional Cahul.

Conducatorul celuilalt automobil impreuna cu tanara de 18 ani au fost transportati de urgenta la Spitalul din Galati.

Politia investigheaza cazul si urmeaza sa stabileasca cauzele producerii acestui accident.

Sursa: dincahul.md