Cinci troleibuze fara fir vor fi puse pe ruta din luna ianuarie a anului viitor.Autoritatile insa nu au decis deocamdata unde vor circula acestea - VIDEO

Zece troleibuze aduse de la Minsk sunt asamblate in aceste zile in halele Regiei Transport Electric. Cinci dintre ele cu fir si alte cinci cu mers autonom. O parte din vehicule vor fi scoase pe ruta in luna ianuarie.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Cele care au fost asamblate pana acum aveau autonomia de 20 de km, cele care vor fi ansamblate acum au bateria altfel, asa ca va lua mai mult timp pentru colegi, noi ne puneam ca prioritate sa fie anul asta.”

Primaria inca nu a decis unde si pe ce rute vor fi puse vehiculele. Totodata, anul viitor autoritatile isi propun sa innoiasca parcul de troleibuze cu inca 15 troleibuze fara fir.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Pentru a fi bugetat este nevoie de 72 de miloane. Am inclus initiativa, sper ca colegii din CMC o vor sustine.”

Acum pe strazile capitalei circula 80 de troleibuze vechi.

Dorin CIORNII, SEFUL REGIEI TRANSPORT ELECTRIC: “Cu o investie de 20 de troleibuze anual este nevoie de patru ani de zile in Municiupiul Chisinau.

Pretul unui troleibuz cu fir este de 150 de mii de euro, iar a celui autonom de 200 mii de euro. Totodata, in curand va aparea si o banda dedicata transportul public pe bulevardul Stefan Cel Mare. Astazi primarul interimar va semna o dispozitie in acest sens. In urmatoarea perioada urmeaza sa fie anuntata data si etapele de implementarea a proiectului.