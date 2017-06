Cinci vanzatori, retinuti dupa incaierarea de saptamana trecuta de la piata centrala. Acestia ar fi ranit 2 carabinieri si un politist

De o saptamana, pe trotuarele din jurul pietei centrale te poti deplasa liber, fara sa trebuiasca sa te feresti de lazile cu fructe si legume, galetile cu oua sau carnea care se vindea direct pe asfalt. Locul comerciantilor a fost luat de carabinieri.





“Pana acum cum era? - Galagie mare si sfada.”

“Era greu de trecut, nu puteai sa mergi cu un copil pe strazi, era inchesuiala mare.”

“Autobuzele astea cand mergeau, asa mergeau chiar langa cioarele oamenilor. Toata ziua putea sa fie ceva tragedie.”

Nu doar pietonii au rasuflat usurati, dar si soferii au scapat de aglomeratia din zona.





“Cat de cat se vede o ordine, se vede oleaca de cultura, ca ceea ce era ins trada era foarte urat.”

“Este loc, ai unde sa parchezi masina, asa e mai bine.”

“Asa-i de usor si-i bine.”

Carabinierii totusi nu le-au venit de hac tuturor vanzatorilor. Cativa comercianti si-au scos totusi marfa la cateva colturi de strada.VOX

“Da de ce sa ma alunge, am venit acuma si targuiesc vreo doi usturoi si cine sa ma alunge?"

"Noi n-o sa ne ducem sa stam acolo zile intregi, noi ne ducem pe 2 ceasuri. Si daca venim acolo ne var intr-un fund de piata, unde nu putem vinde nimica.”

"Cei care cumpara si pe urma vand, stau inainte si vand, oamenii de la tara stau tocmai la veceu acolo in spate. Asta unde e dreptate?”

Trecatorilor le plac trotuarele si strazile libere de langa piata. Unora le este mila de comerciantii stradali, in speciali de cei veniti de la sate.





“In piata nu e organizat. Au promis locuri pt fiecare dar nu e organizat, adica stau din colo in colo aruncati.”

“Astia de sus trebuie sa se gandeasca, sa nu vina oamenii aici sa lucreze.”

“Oleaca situatia e mai grea, ca batranelele veneau repede procurau ceva si de la noi si plecau.”

“Da da omaneii trebuie sa manance diseara ceva, trebuie sa faca o capica.”

“La toti li-i totuna pentru cei care vin sa vinda o bucata de branza.”

“Babutele nu te teme, ca ele o sa gaseasca si la piata loc.”

Directia politiei municipale sustine ca oamenii legii vor merge si pe alte strazi pentru a le elibera de vanzatorii neautorizati.

Silviu MUSUC, SEF ADJUNCT AL DIRECTIEI POLITIEI MUNICIPALE "In urma lor au lasat ft mult gunoi, am ridicar in jur de 40 de rute de gunoi. Erau gasiti si sobolani inclusiv si murdarie.”

Saptamana trecuta, zeci de comercianti s-au luat la bataie cu oamenii legii, care au intervenit in jurul pietei centrale. 2 carabineri si un politist ar fi fost raniti de catre comerciantii, care au aruncat in ei cu lazi si scaune. 5 persoane s-au ales cu dosare penale. Potrivit directorului intermar al pietei centrale o parte din vanzatorii ambulanti de pe strazi a venit in piata, unde astazi erau 400 de locuri libere.