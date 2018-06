Cine a cumparat terenul de la Comitetul National Olimpic, pe care institutia l-a primit gratis din partea statului ca sa-si ridice propriul sediu

Desi am solicitat in repetate randuri informatii despre tranzactie, CNO a evitat pana acum sa ne spuna cat a obtinut din vanzare. Unii experti sustin ca terenul de 24 de ari, situat langa ambasada americana, valoreaza pana la un milion si jumatate de euro.

Mold-street scrie ca firma Ex-factor are un capital social de putin peste 4 milioane de lei si are un singur asociat, Vladimir Tonu, care este si manager general. Deocamdata, nu am reusit sa luam legatura cu acesta.