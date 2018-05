Ceban si Radu - in turul II, obtinand ambii, in primul, aproape acelasi procent. Cum ar vota locuitorii capitalei, daca duminica viitoare ar avea loc localele. Sondaj

Sondajul a fost realizat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Republica Moldova, in perioada 21 aprilie - 2 mai 2018 in Chisinau, pe un esantion de 1182 de persoane. Sondajul are o marja de eroare de 2,8 la suta.

In cursa pentru localele din Chisinau s-au inscris 12 candidati. In buletinele de vot, acestia vor aparea in ordinea urmatoare. Primul va fi Vasile Costiuc, urmat de Andrei Nastase, Alexandr Rosco, Reghina Apostolova, Valeriu Munteanu, Ion Ceban, Victor Stratila, Alexandra Can, Maxim Braila, Silvia Radu, si Alexandu Mitu, iar ultimul este Constantin Codreanu. Scrutinul va avea loc pe 20 mai, odata cu cel de la Balti, dupa ce Dorin Chirtoaca si Renato Usatii si-au dat demisia.