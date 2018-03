Cine este al doilea barbat decedat in urma exploziei din magazin. Noi detalii despre incident

Potrivit politiei, barbatul care se afla in preajma magazinului si care s-a stins in timpul exploziei avea 40 de ani si locuia de de unul singur, in sectorul Botanica al capitalei.

Versiunea principala a autoritatilor in cazul exploziei din magazinul alimentar, unde doua persoane au murit, iar alta a fost grav ranita: totul a fost intentionat. Suspectul avea probleme in familie si era dependent de alcool