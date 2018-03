Cine este barbatul spre care s-a tras 15 gloante, aseara, la Botanica: detine o afacere in domeniul transporturilor - CrimeMoldova

Barbatul, care a supravietuit in urma atentatului de miercuri seara, se simte bine dupa ce a suportat o interventie chirurgicala la Spitalul de Urgenta din Chisinau. Acesta se numeste Valeriu Ciumacenco, are 45 de ani si detine o afacere in domeniul transporturilor, scrie crimemoldova.com