Cine este cel mai mare proprietar de pamant in Moldova - Mold-street.com

Potrivit documentului, statul si autoritatile publice locale continua sa fie cel mai mare proprietar de pamant in Republica Moldova.

Circa 44% din pamant este inca proprietate publica



Astfel la 1 ianuarie 2017 suprafata terenurilor proprietate publica a statului constituia 782.900 de hectare (23,1%). Alte 706.300 de hectare (circa 20,9% din total) reprezinta suprafata terenurilor proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale.

Datele Cadastrului Funciar releva ca intr-un an suprafata terenurilor proprietate publica s-a diminuat cu peste 2.000 de hectare.

In consecinta suprafata terenurilor aflate in proprietate privata s-a majorat in 2016 cu peste 2.000 de hectare si constituia la 1 ianuarie 2017 – 1.895.400 de hectare (56%).

