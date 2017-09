Cine este de vina ca nimeni nu a cerut ca 4 firme din grupul Shor sa returneze 13 miliarde lei - Mold-street.com

Potrivit datelor de pe pagina instantelor de judecata instante.justice.md, pana in prezent nu exista niciun proces in care ar figura cele patru companii.

In plus, portalul newsmaker.md a publicat un raspuns oficial al judecatoriei Chisinau, dat unui avocat in care se confirma aceste informatii.





Banca Nationala doar dezminte

In acelasi timp Banca Nationala a Moldovei a difuzat un comunicat de presa in care "dezminte informatia ca nu au fost intentate actiuni in justitie in privinta companiilor cunoscute de public ca „grupul Sor”.

BNM sustine ca, "in baza informatiei obtinute de la lichidatorii Bancii de Economii, BANCA SOCIALA si BC UNIBANK, din momentul instituirii administrarii speciale si retragerii licentei celor trei banci, au fost initiate multiple actiuni civile si penale".

