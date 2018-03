Detalii cutremuratoare. Cine era femeia care a fost omorata, pusa intr-o geanta si aruncata intr-un tomberon, la Buiucani. Principalul suspect - fostul sot. Ambii, fosti angajati ai Politiei de Frontiera

Detalii cutremuratoare in cazul femeii gasite moarta intr-o geanta aruncata la tomberon. Victima de 29 de ani, dintr-o localitate din raionul Hancesti, ar fi fost omorata acum cateva zile de catre fostul ei sot. Politia spune ca acesta a strangulat-o cu un prosop, iar dupa aceasta i-a tinut corpul neinsuflet ascuns in casa.

Potrivit ofiterului de presa al Politiei de Frontiera, fostul sot al femeii, in varsta de 30 de ani, a fost angajat in calitate de inspector la Politia de Frontiera, in localitatea Leuseni, timp de 6 ani. Barbatul a fost demis din functie in 2013.

Si victima, fosta sotie a barbatului, a lucrat la Politia de Frontiera din 2011 pana in 2013. Ulterior, femeia a fost angajata la Armata Nationala, pana in anul 2016.

Potrivit politiei, totul s-a intamplat acum sase zile. Intre cei doi s-ar fi iscat o cearta, iar suspectul ar fi luat un prosop si ar fi strangulat-o pe victima. Ulterior, barbatul ar fi pus-o intr-o geanta si a aruncat-o intr-o urna din sectorul Buiucani al capitalei. Cei doi au impreuna un copil minor si erau divortati.

Individul a fost retinut, iar politia spune ca si-a recunoscut vina.

VEZI SI: Descoperire macabra in capitala. Corpul neinsufletit al unei femei, gasit intr-o geanta aruncata intr-o urna de gunoi, in sectorul Buiucani





Ce spune maturatorul care a gasit intr-un tomberon geanta in care se afla cadavrul unei femei: "Am pus mana pe ea si am vazut ca ceva nu e in regula". Declaratiile politiei