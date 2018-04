Cine este moldoveanul gasit impuscat intr-un camp din Bistrita, Romania. Ce spun rudele barbatului - VIDEO

Potrivit adevarul.ro, victima in varsta de 31 de ani se indrepta spre Ungaria, impreuna cu cel care a tras in el de 6 ori, un prieten cu care acesta a copilarit in Moldova. Rudele barbatului le-au povestit jurnalistilor romani ca Vadim Malogolovenko, care este fotograf in Ucraina, locuia de mai multi ani cu sotia si fiica sa la Odessa si ca nu stiu de cand acesta a reluat legatura cu cel care l-a impuscat. Cunostinte de-ale barbatului, sustin ca el nu ar fi consumat niciodata droguri.

CUNOSTINTA VICTIMA: “Categoric negam ca ar avea legatura cu droguri. Ziceau ca au gasit niste urme. Categoric, nu. A venit astazi sora cu tatal, dar sunt la politie, au dat niste declaratii si asteapta ermisiunea pentru a-l vedea.”

Ieri, presa romana scria ca, pe langa dosarul pornit pentru tentativa de omor, procurorii de la DIICOT au pornit un alt dosar pentru trafic de droguri. Oamenii legii spun ca ar fi gasit in locul unde a avut loc incaierarea, urme de stupefiante.

Deocamdata, acestia nu au stabilit de la ce s-a iscat cearta dintre cei doi moldoveni. Se stie doar ca in urma unui conflict izbucnit intre cei doi, unul dintre ei a pus mana pe pistol, a tintit de sase ori spre victima, apoi a disparut.

Ambii se aflau intr-o casa parasita, aflata pe un camp, iar incidentul s-a produs sambata dimineata. Barbatul ranit a cerut atunci ajutor localnicilor, iar individul care a tras a fost prins la cateva ore dupa atac in Maramures.