Cine este moldoveanul identificat printre victimele tragediei de langa Genova: era sofer de TIR si a lasat in urma sotia cu 3 copii minori - VIDEO

Potrivit nasului victimei, barbatul avea 44 de ani si era original din satul Taraclia, raionul Causeni. Acesta muncea sofer de TIR la o companie din Franta.

Tot potrivit nasului sau de cununie, in momentul in care s-a prabusit de pe pod, victima se afla la volanul camionului, fiind singur in masina.

In imaginile de mai jos pot fi vazute camioanele care au fost zdrobite dupa ce au cazut de pe pod:

Agerpres

Agerpres

Familia barbatului a aflat in aceasta dimineata despre tragedie. Nasul de cununie spune ca victima a lasat in urma trei copii minori.