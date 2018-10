Cine este femeia care e in stare grava, cu arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului, dupa explozia care s-a produs in apartamentul in care se afla. Colegii ei de munca au lansat o campanie de strangere de fonduri: are un copil mic

Femeia de 32 de ani care e in stare grava la spital, cu arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului, in urma exploziei produse in apartamentul in care se afla, locuia acolo impreuna cu copilul ei de 5 ani si lucra la un salon de frumusete din capitala. Asta spun prietenii si colegii de munca ai femeii. Acestia au lansat pe facebook o campanie de strangere de fonduri pentru a o ajuta.