Cine este proprietarul si cat valoreaza sediul Partidului Democrat - Mold-street.com

Noua casa a fost aratata din interior ziaristilor de la deschide.md, chiar de liderul PD, Vlad Plahotniuc.

Proprietar, o firma cu conexiuni offshore

"De mai mult timp cautam un sediu in care sa ne mutam, au fost mai multe optiuni, pana la urma ne-am oprit la asta. Partidul s-a extins in ultimii ani, avem mai multi primari, departamente... PDM va functiona in cateva spatii din aceasta cladire, alte incaperi sunt sau vor fi inchiriate de terti", sustine Vlad Plahotniuc intr-un interviu acordat portalului deschide.md.

CITESTE MAI DEPARTE PE MOLD-STREET.COM