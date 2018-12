"Cine se face vinovat ca alegerile primarului de Chisinau au fost anulate?" - Cum au raspuns cetatenii. Datele Barometrului Opiniei Publice - GALERIE FOTO

Sondajul a fost realizat de Centrul de Analize si Investigatii Sociologice CIVIS pentru Institutul de Politici Publice, cu suportul financiar al Fundatiei Soros Moldova, in perioada 9 - 23 noiembrie, pe un esantion de 1115 persoane din 82 de localitati. Marja de eroare constituie 3 %.

Iata cum au raspuns cetatenii:

Pe 19 iunie, Judecatoria Chisinau a declarat nule alegerile locale de la Chisinau si a invalidat mandatul primarului ales, Andrei Nastase. Principalul motiv din care alegerile au fost declarate nevalide este ca Andrei Nastase a facut agitatie electorala chiar in ziua alegerilor, pe 3 iunie. Mai exact, Nastase a facut un live pe facebook in care a indemnat oamenii sa iasa la vot. Judecatoarea scrie ca transmisiunea a fost urmarita de peste 250 de mii de utilizatori, iar asta este in masura sa influenteze rezultatul alegerilor.

Ulterior, si Curtea de Apel nu a validat mandatul primarului ales, Andrei Nastase. Curtea Suprema de Justitie a lasat in vigoare decizia Curtii de Apel.