Cine sunt Aurel Ignat si Mihail Pirgaru, luptatorii K1, suspectati ca ar fi ucis in batai, un barbat in fata unui club de noapte din capitala - VIDEO

Aurel Ignat a devenit cunoscut dupa ce a participat la mai multe Gale K1, organizate de FEA. Ultima a fost in decembrie 2016, la Chisinau, la care el a castigat turneul-piramida al categoriei de greutate de pana la 85 de kilograme.AmbiantaPeste cateva saptamani, asociatia de lupte FEA i-a propus un contract profesionist.

Dorin DAMIR, PREŞEDINTE FEA: “I-am spus sa incheiem un contract pentru promovarea ta corecta la profesionisti, pentru ca este destul de important si complicat pentru cariera ta sportiva, daca vrei sa o faci. Intradevar, are un fizic bun, o tehnica de box buna. Era un luptator de perspectiva. Dar el a refuzat. A spus ca are propunere din Romania si va pleca acolo cu alti promotori. I-am dorit succese si ne-am despartit.”

De atunci, Aurel Ignat a participat la gale de kickboxing ale unor organizatii din Romania si Rusia, ultimul turneu fiind pe 24 februarie 2018. Nici Mihail Pirgaru, celalalt luptator K1 retinut in cazul barbatului care s-a stins dupa ce a fost snopit in bataie intr-un club de noapte din capitala, nu a ajuns sa faca lupte la profesionisti. Pirgaru a participat doar la turnee de amatori in Moldova. Presedintele FEA, Dorin Damir, afirma ca luptatorii trebuie sa respecte un cod de etica si sa nu foloseasca abilitatile sportive in afara ringului.

Dorin DAMIR, PREŞEDINTE FEA: “Este un cod de etica – cu dansii se lucreaza de mici copii, responsabilitate care ii insufla si antrenorii si presedinti, vicepresedinti de federatii, sa se poarte bine, sa nu intreprinda careva actiuni huliganice, sa incalce legea. ”

In ultimii ani mai multi sportivi au fost vizati in dosare de tentative de omor sau crime. In 2011, Ion Soltoianu, dublul campion mondial la kickboxing, l-a impuscat pe fostul politist Ion Stratulat, in plina zi, la o terasa in Chisinau.

El a fost condamnat la 14 ani de inchisoare. Un an mai tarziu langa un restaurant din Orhei in urma unei altercatii, a fost ucis Alexei Veretco, iar luptatotul Constantin Tutu a fost invinuit de complicitate la omorul lui.

In 2016, deputatul PD a fost achitat. Iar cel mai recent caz s-a petrecut in decembrie 2017, atunci cand campionul european la K1, Vladislav Gribincea a fost impuscat in cap, intr-un local din sectorul Ciocana. Sportivul a ajuns in coma la spital si si-a revenit dupa cateva luni.