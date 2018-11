Cine sunt cei sapte judecatori care si-au dat demisia din sistem si ce avere declara - ZdG

Demisii in lant in sistemul judecatoresc. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au acceptat astazi, 6 noiembrie, cererile de demisie a sapte judecatori, dintre care cinci sunt de la Curtea Suprema de Justitie. Potrivit presedintelui CSM, Victor Micu, la baza demisiilor unor judecatori ar sta proiectul sistemului unitar de salarizare in sectorul bugetar, care prevede micsorarea salariilor pentru judecatori, scrie Ziarul de Garda.