Cine sunt cele 5 persoane decedate in accidentul produs langa Anenii Noi

Potrivit purtatorului de cuvant al IGSU, Diana Tutu, cei patru barbati care s-au stins in urma accidentului, cei doi soferi si 2 pasageri, unul in Audi, iar altul in Dacia, aveau 23 de ani, 34 de ani, 39 de ani si respectiv 65 de ani.

Soferul de la volanul masinii Audi, cu placute de inmatriculare transnistrene era din Tighina, iar soferul Daciei era din localitatea Gura Galbenei, raionul Cimislia.

Printre cei morti este si o fetita de 2 ani.

Alte doua femei de 24 de ani si 25 de ani se zbat intre viata si moarte la spitalul de Urgenta din capitala.