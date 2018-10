Cine sunt persoanele care si-au pierdut viata in cumplitul accident de langa Moscova. Vezi lista

Vezi lista persoanelor care s-au stins:

1. Платонова Надежда (Nadejda Platonova)

2. Чирко Зинаида (Zinaida Circo)

3. Бондаренко Валентина (Valentina Bondarenco)

4. Березина Нина (Nina Berezina)

5. Синев Андрей (Andrei Sinev)

6. Бойков Александр (Alexandr Boicov)

7. Лысова Наталья (Natalia Lisova)

8. Голубева Наталья (Natalia Golubeva)

9. Стрелкова Марина (Marina Strelcova)

10. Голубева Ольга (Olga Golubeva)

11. Крисюк Елена (Elena Crisiuc)

12. Соколовская Наталья (Natalia Socolovscaia)

13. Баранов Владимир (Vladimir Baranov)

Sursa: tvernews.ru

13 oameni au murit, iar unul a fost grav ranit intr-un accident produs azi dimineata in vestul Rusiei. In microbuz se aflau 13 oameni, printre care si soferul. Toti au murit pe loc in urma impactului, iar vehiculul a fost facut zob. In autobuz se afla doar soferul care a scapat cu viata, dar este in stare grava la spital. Politia incearca sa inteleaga cum anume s-a produs impactul.