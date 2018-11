Cioclea: Bancile detin aproximativ 1,5 miliarde euro care asteapta sa fie investite in proiecte - mold-street.com

"Dupa frauda bancara si criza care a urmat, sistemul bancar a fost curatat si putem spune acum ca avem banci solide si stabile, gata a sustina investitorii", a declarat guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, in cadrul conferintei "Moldova Business Week 2018".



Bancile stau pe bani

Potrivit sefului BNM, cetatenii au recapatat si ei increderea in sistemul bancar, ceea ce s-a reflectat in cresterea depozitelro."Bancile noastre detin aproximativ 1,5 miliarde euro care asteapta sa fie investite in proiect sau credit - este o rezerva impunatoare si sunt sigur ca aceast va fi baza pentru cresterea viitoare a economiei". a afirmat Cioclea.

[...]

Trei investitori in sistemul bancar moldovenesc



"In 2018 am avut trei investitori noi in sistemul bancar moldovenesc. Ma astept ca in anul viitor sa mai vina inca 1-2 investitori noi. Nu este un scop in sine de a schimba structura actionariatului in banci, dar ne dorim investitori mai experimentati, care sa stie cum sa canalizeze economiile acumulate sub forma de depuneri in proiecte de valoare care sa asigure cresterea tarii si bunastarea sociala", a mai adaugat guvenatorul BNM.

E vorba de Victoriabank, Eximbank si Moldova-Agroindbank.

