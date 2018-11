Ministrul Finantelor, Octavian Armasu ar putea fi noul guvernator al Bancii Nationale. Ce spune Cioclea - VIDEO

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI RM: “Octavian Armasu i-a fost un partener bun domnului Cioclea in toate reclatii cu FMI, Banca Europeana si alti parteneri. Cred ca el va putea continua foarte bine ce a reusit domnul Cioclea.”

Presedintele Parlamentului nu stie cine ar urma sa ii ia locul lui Armasu la finante, dar spune ca mizeaza pe o persoana tehnocrata.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI RM: “Exista vreo speranta ca odata cu venirea domnului Armasu sa fie accelerat procesl de recuperare a banilor si poate sa fie publicat raportul Kroll 2? Procesul a inceput, in fiecare zi este progres, sa avem rabdare si vom vedea si rezultate. - Ma refeream ca BNM are atributii. -Eu am inteles, el nu va fi publicat, si apoi el nu se afla la BNM si la Procurorul General. El trebuie sa il publice.”

Sergiu Cioclea a declarat ca este de acord cu propunerea lui Andrian Candu si ca este gata sa ii si dea sfaturi noului guvernator. Deocamdata, ii recomanda sa isi asculte intuitia.

Sergiu CIOCLEA, GUVERNATOR BNM: “Consider ca e o persoana extrem de profesionista, cu care am avut marea placerea de a colabora in acesti 3 ani. Gasesc in el determinare si profesionalism.”

Cioclea a negat astazi toate comentariile starnite dupa plecarea sa. El spune ca demisia nu are nicio legatura cu o presupusa presiune politica, invocata de opozitie.

Sergiu CIOCLEA, GUVERNATOR BNM: “Tot ce am facut la BNM, venirea si plecarea au fost independente, nu am avut nicio presiune. Vreau sa zic ca plecarea nu e conditionata de acesti factori si e o decizie persoanla.”

Pana isi va gasi un nou loc de munca, Cioclea, pana acum cel mai bine platit functionar din Moldova, spune ca se va odihni. Cat despre candidatura lui Octavian Armasu, opozitia se arata sceptica.

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Face parte din echipa PD, este deja verificat.”

Dorin DRAGUTANU, FOST GUVERNATOR BNM: “- Opozitia spune ca este o candidatura ascultatoare. - Noi avem un deficit bugetar stabilit in parametrii cu ...ca ministru a aratat ca nu este foarte ascultator.”

Pentru a fi ales guvernator, Armasu are nevoie de votul majoritatii parlamentare. Daca va fi investit in functie, acesta va avea un mandat de 7 ani. Octavian Armasu a devenit ministru al finantelor in ianuarie 2016, aceasta fiind prima functie publica din cariera sa.

De atunci, cabinetul Filip a suferit mai multe remanieri, seful de la finante insa a ramas pe loc. Pana la inceputul anului 2016, Octavian Armasu a activat in mediul privat. In ianuarie 2017, acesta s-a pomenit cu o galeata de lapte in cap, fiind stropit de un activist care se plangea de nedreptate.

Sergiu Cioclea isi incheie activitatea la BNM maine, iar de la 1 dcembrie postul de guvernator ramane vacant.