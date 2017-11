Circa 100 de primari, majoritatea din opozitie, au ajuns in ultimii cinci ani in vizorul organelor de ancheta. Cu probleme penale, unii trec de partea puterii - Anticoruptie.md

In cinci ani, din 2013 si pana in 2017, procurorii au intentat cel putin peste 100 de dosare penale in privinta primarilor si presedintilor de raioane. Este un calcul elementar al reporterilor Centrului de Investigatii Jurnalistice care au analizat informatiile din surse deschise si au discutat cu mai multi edili. Cel mai des, in atenţia instituţiilor de drept ajung alesii locali care reprezinta partidele de opozitie, scrie anticoruptie.md.