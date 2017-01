Circulatia rutiera a fost sistata pe o portiune din traseul Taraclia-Cahul

Si activitatea Portului International de Marfuri si Pasageri Giurgiulesti a fost sistata, iar accesul trenurilor marfare spre Giurgiulesti a fost restrictionat.

Cel mai greu se circula pre drumurilor din raioanele de centru si sud ale Republicii Moldova, unde meteorologii au emis avertizare cod portocaliu de vreme rea.

Astfel, de catre Administratia de Stat a Drumurilor pentru sezonul de iarna 2016-2017 au fost pregatite:



- autogredere – 104,

- buldozere cu senile – 35,

- tractoare pe pneuri cu lame – 92,

- freze de zapada – 18,

- distribuitoare auto –136,

- incarcatoare – 53,

- excavatoare – 41



Drumarii sunt dotati si cu material antiderapant. Pentru acest sezon au fost pregatite 80,1 mii tone material antiderapant dintre care sare si nisip. Totodata, in premiera pentru Republica Moldova, in acest an pe traseele M2 Chisinau-Orhei si R3 Chisinau-Hâncesti este aplicata doar sare. care va avea un efect de lunga durata si nu va permite formarea ghetii sau poleiului pe un termen mai lung.

Dupa necesitate vor fi organizate posturi de remorcare a unitatilor de transport de tonaj mare, care se confrunta cu greutati la depasirea sectoarelor dificile mentionate.