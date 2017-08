Circulatie, oprita pe o portiune de pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant. Cum va merge transportul public

Primaria municipiului Chisinau anunta ca in zilele de weekend, va fi sistata circulatia transportului pe bd. Stefan cel Mare si Sfant, in perimetrul strazilor Puskin - Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, in legatura cu organizarea in Piata Marii Adunari Nationale a repetitiei si a manifestarilor consacrate Zilei Independentei.