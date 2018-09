Ciubuc a mers in vizita la studentii cazati in caminele Universitatii Agrare. Acesta s-a lansat in promisiuni si le-a spus ca institutia in fruntea careia a venit va avea grija de intretinerea caminelor - VIDEO

Nicolae CIUBUC, MINISTRUL AL AGRICULTURII: ”V-ati pus pe treaba chiar din prima zi de mandat? - Timpul este limitat si trebuie sa aducem o noua imagine sectorului.”

In prima zi de lucru in calitate de ministru al Agriculturii, in jur de 15 minute din timpul sau, Nicolae Ciubuc l-a rezervat pentru studentii de la Univesitatea Agrara. Chiar daca vizita trebuia sa fie inopinata, angajatii caminului l-au intampinat la usa.

Acesta a discutat cu cativa studenti.

”-Cum a fost procesul de transfer, conditiile sunt buna? -E in centru, aici si baie este jos, acolo nu era. -Sunteti multumiti, e mai bine aici? -Da.”

”E mai bine. Anul trecut am stat tot in odaia data. Conditiile de aici sunt mult mai preferabile pt mine. -Va dam asigurari ca in urmatoarea perioada modificari nu planificam.”

Proaspatului ministru i-au placut conditiile din camine, desi studentii si-au facut reparatie din banii proprii. Singurul lucru neschimbat a ramas doar mobilierul, vechi, adus acolo inca de cand a fost infiintata universitatea.

Nicolae CIUBUC, MINISTRUL AL AGRICULTURIi: "- Dvs ce universitate ati absolvit? -Universitatea de Stat din Moldova. - Cum erau conditiile atunci si ceea ce vedeti acum, vedeti o diferenta in special dulapurile de peste 40 de ani? - Conditiile erau mult mai dificile. Ce tine de dulapuri invechite, dar acest lucru nu este determinant. Curatenie, sanitatie, sunt mult mai importante.”

Ciubuc spune ca decizia precedentei conduceri de la minister, de a pune lacat la usile caminelor de pe bulevarul Grigore Vieru, a fost una pripita, iar o analiza recenta a aratat ca studentii au nevoie de aceste camine. De cealalta parte, administartia universitatii spune ca din cele 240 de locuri pe care le au au acolo, doar 50 au fost acoperite.

Anatol DAICO, PRORECTOR UNIVERSITATEA AGRARA: "-Era o problema de acoperit acest gol in bugetul universitatii, de unde veti lua acum bani? -E buna intrebarea. O sa ne straduim sa identificam resurse. -Putem spune ca decizia ministerului nu este rationala? -Urmeaza sa vedem, incepe sezonul rece, avem cheltuieli la agentul termic.”

La sfarsitul lunii august mai multi studenti ai Facultatii de Medicina Veterinara s-au plans ca pe ultima suta de metri au fost informati ca trebuie sa se mute din caminele de pe bulevardul Grigore Vieru in cele de pe strada Mircesti.

Cele trei camine din centrul orasului urmau sa ajunga in gestiunea unei firme de constructii, iar in schimb, compania trebuia sa renoveze reteaua de incalzire din universitate, veche de peste 40 de ani, dar si caminele care nu au mai fost reparate complet din 1950.

La cateva saptamani dupa ce subiectul a aparut in presa, Pavel Filip, a scris pe pagina sa de facebook ca Ministerul Agriculturii nu ar trebui sa faca economie pe seama studentilor si a cerut ca acele camine sa fie redeschise.