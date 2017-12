Cladirea ASITO, cumparata pe banii BEM - Investigatie Rise Moldova

137 de milioane de lei din „Miliardul dispărut” au fost folositi pentru procurarea sediului central ASITO din Chisinau. Banii au fost luati din Banca de Economii din Moldova (BEM) sub forma a doua credite. Dupa ce s-au plimbat prin offshore, acestia au revenit in tara sub forma unei investitii britanice. Datele Bancii Nationale arata ca cele doua credite nu au fost restituite nici pana in prezent, scrie rise.md.